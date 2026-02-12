ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля, 09:20

Из карателей в легионеры: Названы страны – лидеры по числу наёмников ВСУ

В МИД РФ заявили, что основная доля наёмников ВСУ приезжает из Латинской Америки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Наибольшее число иностранных наёмников, сражающихся на стороне Вооружённых сил Украины, составляют выходцы из Латинской Америки. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«На сегодняшний день самые большие контингенты из Латинской Америки — Колумбии и ряда других стран», — пояснил дипломат.

По его словам, это бывшие «наркокаратели», которые уехали в поисках денег на Украину, когда закончился их контракт. Следом за ними по численности идут поляки и граждане стран Балтии, заключил Мирошник.

Сальдо сообщил о сокращении числа наёмников в Херсоне
Сальдо сообщил о сокращении числа наёмников в Херсоне

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранным наёмникам получать вид на жительство на Украине. Соответствующие документы будут оформляться на весь период действия контракта и после его окончания.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar