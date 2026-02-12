Наибольшее число иностранных наёмников, сражающихся на стороне Вооружённых сил Украины, составляют выходцы из Латинской Америки. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«На сегодняшний день самые большие контингенты из Латинской Америки — Колумбии и ряда других стран», — пояснил дипломат.

По его словам, это бывшие «наркокаратели», которые уехали в поисках денег на Украину, когда закончился их контракт. Следом за ними по численности идут поляки и граждане стран Балтии, заключил Мирошник.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранным наёмникам получать вид на жительство на Украине. Соответствующие документы будут оформляться на весь период действия контракта и после его окончания.