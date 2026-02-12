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Опубликовано 12 февраля, 09:51

ВСУ за сутки потеряли танк Leopard и до 315 солдат в боях с «Центром»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

ВСУ за минувшие сутки лишились очередного танка Leopard немецкого производства в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, враг потерял до человек личного состава, танк Leopard, одну боевую бронированную машину, девять единиц автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

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Уничтожение немецкого танка бойцами «Центра» — лишь один эпизод масштабной работы Российской армии за последние сутки. Как ранее сообщили в Минобороны, российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по 147 районам. Под поражение попали военный аэродром, транспортные узлы, позиции ВСУ и пункты временной дислокации иностранных наёмников. Работа по выявлению и ликвидации целей продолжается на всём протяжении линии боевого соприкосновения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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