ВСУ за минувшие сутки лишились очередного танка Leopard немецкого производства в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, враг потерял до человек личного состава, танк Leopard, одну боевую бронированную машину, девять единиц автомобильной техники и два орудия полевой артиллерии.

Уничтожение немецкого танка бойцами «Центра» — лишь один эпизод масштабной работы Российской армии за последние сутки. Как ранее сообщили в Минобороны, российская авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по 147 районам. Под поражение попали военный аэродром, транспортные узлы, позиции ВСУ и пункты временной дислокации иностранных наёмников. Работа по выявлению и ликвидации целей продолжается на всём протяжении линии боевого соприкосновения.