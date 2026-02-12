Армия Россия поразила инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

Российская авиация, дроны и артиллерия за последние сутки поразили цели в 147 районах. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В числе поражённых объектов военный аэродром, транспортные узлы и позиции, где прятались подразделения ВСУ и иностранные наёмники.

В ведомстве уточнили, что удары наносились по всей линии соприкосновения. Под поражение попала не только инфраструктура аэродрома, но и объекты, которые Киев использовал для переброски сил.

Работа по местам временной дислокации противника продолжается.

Ранее Минобороны отчиталось о выводе из строя ключевых узлов снабжения ВСУ. Были поражены критически важные элементы ТЭК и логистического комплексов, используемых украинской армией.