Армия Россия поразила инфраструктуру военного аэродрома ВСУ
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Российская авиация, дроны и артиллерия за последние сутки поразили цели в 147 районах. Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В числе поражённых объектов военный аэродром, транспортные узлы и позиции, где прятались подразделения ВСУ и иностранные наёмники.
В ведомстве уточнили, что удары наносились по всей линии соприкосновения. Под поражение попала не только инфраструктура аэродрома, но и объекты, которые Киев использовал для переброски сил.
Работа по местам временной дислокации противника продолжается.
Ранее Минобороны отчиталось о выводе из строя ключевых узлов снабжения ВСУ. Были поражены критически важные элементы ТЭК и логистического комплексов, используемых украинской армией.
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