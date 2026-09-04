Родительская суббота 6 марта: Мясопустная Вселенская суббота — что делать, можно ли на кладбище Оглавление Почему Родительская суббота 6 марта 2027 — особенная дата Вселенская: Что делать в Родительскую субботу 6 марта 2027 Можно ли ехать на кладбище 6 марта? Ответ священника Традиции поминовения: что поставить на стол в Родительскую субботу? Ближайшие Родительские субботы 2027 Чем Вселенская родительская суббота отличается от обычной Родительской Родительская суббота 6 марта: Ответы на частые вопросы 6 марта 2027 — Мясопустная (Вселенская родительская) суббота. Что делать и как себя вести в этот день: молитвы, поминовение в храме, можно ли на кладбище. Связь с Великим постом — подробности в материале Life.ru. 24889 24889 Вселенская родительская суббота 6 марта 2027: главные запреты, можно ли есть мясо и поминать родственников на кладбище? Обложка © ChatGPT Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

6 марта 2027 года, в субботу, наступит Мясопустная (Вселенская родительская) суббота. Это последний день перед Великим постом, когда можно есть мясо. Традиционно в этот день православные поминают всех усопших христиан. Вселенская родительская суббота только на первый взгляд может показаться просто последним днём, когда можно не ограничивать себя в пище перед постом. Но на самом деле Родительская суббота 6 марта — это один из самых важных дней в церковном календаре. С приближением Родительской субботы 6 марта 2027 многие задаются вопросом: можно ли ехать на кладбище, стоит ли что-то готовить, как правильно совершать поминовение и почему этот день так выделяется в календаре? В материале подробно рассказываем, что делать в Мясопустную субботу, какие есть традиции поминовения, а также отвечаем, почему Вселенская родительская суббота так важна для православных людей.

Почему Родительская суббота 6 марта 2027 — особенная дата

Почему Родительская суббота 6 марта 2027 это особенная дата. Фото © ChatGPT

6 марта 2027 по православному календарю — это не просто очередная суббота. В этот день отмечается Мясопустная суббота – 2027, она же Вселенская родительская суббота. Это тот самый день, который традиционно стоит накануне Мясопустной недели — последнего периода перед Великим постом, когда ещё дозволено есть мясо.

Вселенская родительская суббота, объясняет священник и миссионер Стахий Колотвин, — это момент, когда церковное внимание устремляется ко всем усопшим, а не только к тем, кого помнят конкретные семьи. «Если человек приходит в храм в воскресенье, то в обычную субботу он может не найти силы, если, конечно, у него нет недавно скончавшихся близких. Но во Вселенскую родительскую субботу уже обязательно нужно добраться до храма», — рассказывает Life.ru священник. Это приглашение к глубокой молитве, к участию в общей памяти, к осмыслению жизни и смерти через призму веры и надежды на вечную жизнь.

Почему Родительская суббота 6 марта 2027 так называется? Этот день получил своё название потому, что здесь соединяется сразу несколько смыслов. Во-первых, он предшествует началу строгого христианского воздержания, поэтому называется Мясопустная суббота: на следующей неделе начинается Сырная неделя, а затем — Великий пост. Во-вторых, Вселенская родительская суббота — название пошло, потому что православная традиция призывает в этот день поминать всех усопших христиан. Не только своих родственников, но и всех, кто отошёл от жизни во всех местах и во все времена.

Священник продолжает, говоря: «Каждый субботний день — это день поминовения усопших. Существует богослужебный недельный круг… суббота посвящена всем святым и поминовению всех усопших». Но именно Вселенская родительская суббота притягивает к себе особое внимание, потому что в ней отражается не только семейная, но и вселенская память обо всех, кто отошёл от нас.

И именно это и делает Родительскую субботу не просто датой в календаре, а особенным духовным рубежом. Когда люди по всей стране собираются в храмах, чтобы помянуть своих родных, друзей, знакомых и всех тех, чьи имена невидимы, но чья память не менее важна.

Вселенская: Что делать в Родительскую субботу 6 марта 2027

Что делать в Родительскую субботу 6 марта 2027. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alena Gun

В этот день важнее всего не внешние действия, а смысл поминовения и молитвы. Православные традиции не сводятся к посещению кладбища, хотя многие так и поступают, особенно в умеренные сезоны. Главное — помолиться за усопших, присутствовать в храме, участвовать в богослужении и заупокойных молитвах.

Часто люди думают, что поминальная суббота — это только посещение могил, трапеза и свечи на кладбище. Но Церковь предлагает иной фокус. Священник Стахий Колотвин подчёркивает: «Самый лучший вариант — это выбраться в пятницу вечером, потому что, как всегда, в церковном календаре любой церковный день, и праздничный, и поминальный, начинается накануне вечером». Это означает, что Родительская суббота 6 марта 2027 начинает своё действие уже вечером 5-го. В эту пятницу верующие приходят в храм на заупокойное богослужение — не слишком длинное, но глубокое по смыслу, и зачастую вместе с исповедью.

А утром в сам день, в субботу, проводится Божественная литургия, на которой священник молится за всех усопших, а живые причащаются Святых Христовых Тайн. Как поясняет отец Стахий: «Причаститься они сами не могут, и когда причащаются живые, их близкие… то эта радость и соединение со Христом могут через них хоть чуть-чуть приобщить и наших усопших». Это один из самых сильных духовных моментов всего года.

В народной практике считается, что в этот день не просто вспоминают родственников, но и вспоминают всех, кого знают и кого не знают по именам, ведь это Вселенская родительская суббота. Помимо литургии в храмах совершается и заупокойная панихида — короткое, но глубокое богослужение, которое присоединяется к службе. В разных храмах это может происходить до или после литургии, но смысл один: общая молитва за всех.

Можно ли ехать на кладбище 6 марта? Ответ священника

Можно ли ехать на кладбище 6 марта? Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

В православной традиции нет строгого правила, которое бы повелевало обязательно ехать на кладбище именно в Родительскую субботу 6 марта 2027. Это не означает, что нельзя, — просто Церковь больше призывает молиться за усопших в храме и участвовать в богослужении.

Священник Стахий Колотвин объясняет: «Что касается посещения кладбищ, то во Вселенскую родительскую субботу на Руси обычно на кладбище редко выбирались, потому что это холодное время года, всё завалено сугробами, и поэтому вполне достаточно помолиться в храме. Тем не менее, если после молитвы в храме у вас остаются силы, почему бы не добраться до кладбища и там ещё немного не помолиться».

Становится понятно, что посещение кладбища допускается, особенно если это близкие родственники и если после богослужения в храме остаются силы и возможность помолиться у могил. Но это не должно быть чем-то обязательным. Церковь утверждает, что главное место для поминовения усопших — храм, а не могила.

Связано это с тем, что молитва в храме, участие в литургии и заупокойной панихиде ставят душу живого человека в прямой контакт с молитвенной жизнью Церкви. Могила же — это место памяти и скорби, но не главная сцена религиозного общения с Богом. «Усопшие люди лишены тела, так как душа разлучилась с телом… и когда причащаются живые, их близкие… то эта радость и соединение со Христом могут через них хоть чуть-чуть приобщить и наших усопших», — говорит отец Стахий. Именно поэтому храм всегда на первом месте в любом поминальном дне, особенно таком глубоком, как Вселенская родительская суббота.

Традиции поминовения: что поставить на стол в Родительскую субботу?

Традиции поминовения: что поставить на стол в Родительскую субботу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Традиция призывает собраться за общим столом после богослужения, поделиться хлебом, помянуть усопших вслух, вспомнить их имена, поговорить о том, какой след они оставили в вашей жизни. Трапеза — это не банкет и не семейный праздник в обычном понимании. Это духовная память через совместное участие в еде и молитве.

Смысл поминального стола на Вселенскую, или Мясопустную, субботу не в объёме еды, а в том, что за столом люди собираются для благой беседы о жизни. Родительская суббота 6 марта о вере, о том, как прожили те, кто ушёл, и молиться за их души.

Но если всё же хотите накрыть стол и позвать родственников, то приготовить можно что-то из этого списка: простые горячие блюда, которые согревают тело и душу;

каши и хлеб — как символы земного пропитания;

умеренные, небогатые блюда — чтобы поминовение не превращалось в пиршество;

напитки без злоупотребления алкоголем — уважение к тем, кого поминают.

Ближайшие Родительские субботы 2027

В православном календаре 2027 года выделено несколько дней для поминовения усопших, которые называются Родительские субботы. Они отличаются датами и контекстом — некоторые приходятся на период Великого поста, другие — в течение года. Среди них самые ближайшие Родительские субботы: - 27 марта 2027-го — Родительская суббота 2-й седмицы Великого поста; - 3 апреля 2027-го — Родительская суббота 3-й седмицы Великого поста;

Чем Вселенская родительская суббота отличается от обычной Родительской

Чем Вселенская родительская суббота отличается от остальных? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tetiana Yablokova

Название «Вселенская» означает, что поминовение в этот день носит обобщённый, всеобъемлющий характер. Обычные Родительские субботы в течение года чаще связаны с поминовением конкретных родственников или определённого круга усопших. А Вселенская родительская суббота — это день, когда Церковь напоминает о молитве за всех умерших христиан — без различия. Её смысл как бы расширяет рамки семейной памяти до общей церковной, помогает верующим почувствовать себя частью человеческой истории и духовной связи поколений.

Родительская суббота 6 марта: Ответы на частые вопросы

Можно ли есть мясо 6 марта 2027? Да — поскольку это Мясопустная суббота 2027, согласно традиции до начала Великого поста разрешено есть мясо.

Что делать, если не успел заказать поминовение в храме? Лучше всего прийти на службу и назвать имена усопших священнику лично или молиться дома перед иконами с искренним сердцем.

Что можно и нельзя делать в Родительскую субботу 6 марта? Фото © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Нужно ли поститься 6 марта? Это ещё не постный день, поскольку Мясопустная суббота предшествует Сырной неделе и Великому посту. Однако нравственная умеренность и молитвенное настроение приветствуются.

Можно ли поминать самоубийц? Поминать усопших, в том числе и умерших таким образом, можно через молитву в храме. Церковь ставит в центр внимания покаяние, молитву и надежду на Царство Небесное.

Родительская суббота 6 марта 2027 года напоминает, что память об ушедших — не формальность и не календарная дата, а живая часть нашей собственной души. Мясопустная суббота 2027 соединяет земное и духовное: последний день, когда можно вкушать мясо перед Великим постом, становится днём, когда особенно важно остановиться, помянуть, произнести имена тех, кого уже нет рядом. Вселенская родительская суббота учит нас не только помнить своих близких, но и молиться за всех, кто ушёл, словно открывая сердце шире привычного круга памяти.

Хотите ещё такие материалы? Подписывайтесь на WOW в МАХ!