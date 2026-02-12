Российская армия в ближайшее время появится на подступах к Днепропетровску, а оттуда будет рукой подать до Одессы и всего юга Украины. Такими прогнозами поделился американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире канала Glenn Diesen.

«Когда они дойдут до Днепра, останется одно — провести переговоры с правительством Зеленского, если оно ещё будет на месте, о том, что произойдёт с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже», — пояснил он.

При этом, по его словам, Владимир Зеленский демонстрирует настоящую истерию в своих публичных выступлениях. Политик всё чаще выдаёт противоречивые суждения и выдвигает невыполнимые условия для достижения мира, что явно говорит о тупике. Доктороу уверен, что дело идёт к финалу. Он напомнил, что сейчас ВС РФ активно продвигаются, в том числе и в самой Днепропетровской области, а российский лидер Владимир Путин неоднократно называл Одессу русским городом.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровске на юго-востоке Украины горожане вышли на дорогу и устроили митинг против длительного отключения электричества. Автомобильное движение оказалось полностью парализовано. Всё это происходит на фоне постоянных ударов со стороны ВС РФ по энергоинфраструктуре города, которая обслуживала ВСУ.