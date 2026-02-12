«Изрыгает смертоносное пламя»: Армия России выставила против ВСУ новую ТОС «Дракон»

Российская армия начала применять в зоне спецоперации тяжёлую огнемётную систему нового поколения — ТОС-3 «Дракон». Как сообщает польское СМИ Interia, для Вооружённых сил Украины это крайне тревожный сигнал, поскольку оружие «изрыгает смертоносное пламя».

По данным издания, система, использующая термобарические боеприпасы, способна уничтожать укреплённые позиции тотально — взрыв создаёт резкий перепад давления и выжигает кислород на огромной площади. Температура в эпицентре достигает 3 тысяч градусов, шансов выжить практически нет. Автор материала подчёркивает: эффективной защиты от «Дракона» не существует, единственная возможность — попытаться поразить его FPV-дроном до пуска.

«Взрыв буквально «высасывает» воздух на большой площади, поэтому термобарическое оружие убивает всё живое», — пишет он.

ТОС-3 создан с учётом четырёх лет интенсивных боёв. Новинка базируется на шасси танка Т-80 и превосходит предшественников («Буратино» и «Солнцепёк») по дальности — теперь стрельба возможна на дистанции более 25 километров.

Ранее Life.ru рассказывал, что для условий ближнего боя, когда дроны атакуют окопы и бронетехнику внезапно и с разных направлений, «Ростех» разработал патроны «Многоточие». Пуля этого боеприпаса при выстреле разделяется на три поражающих элемента, кратно повышая плотность огня из обычного автомата. По словам индустриального директора корпорации, это резко увеличивает шансы стрелка сбить малоразмерный FPV-дрон в условиях, когда времени на прицеливание практически нет.