Генсек НАТО Рютте признал успехи Армии России на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте публично признал, что российская армия добивается результатов в зоне боевых действий. Заявление прозвучало в ходе встречи с новым министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым.

«Но украинский народ невозможно сломать. Именно это я увидел на прошлой неделе. И я снова встретился с солдатами и увидел в их глазах решимость и ожесточённость продолжать борьбу против русских, при том, что русские добиваются лишь очень незначительных успехов», — сказал он.

При этом Рютте тут же постарался снизить значимость этих успехов, назвав их «очень незначительными». Он также добавил, что рассчитывает на долгосрочное прекращение огня в ближайшее время — вплоть до полноценного мирного соглашения, подкреплённого надёжными гарантиями безопасности.

Ранее Рютте признал, что украинская армия несёт серьёзные и тяжёлые потери. Он привёл слова президента США Дональда Трампа, который назвал происходящее «мясорубкой». По словам генсека НАТО, гибнет очень много украинцев, и этой ситуации необходимо положить конец.