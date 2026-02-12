В России пересмотрят алгоритм лечения ПТСР с учётом проблем бойцов СВО

В России пересмотрят подходы к лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Изменения будут учитывать проблемы участников СВО, членов их семей, а также родственников без вести пропавших солдат. Инициатива поступила от Российского общества психиатро, сообщает РБК со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В Минздраве отметили, что сейчас также проходит регистрацию система «СтресСкан», которая поможет обнаруживать первые симптомы расстройства психики у ветеранов боевых действий. Тестировать её начнут после окончательной её разработки. Но в министерстве не считают нужным создание единого стандарта реабилитации бойцов СВО, «учитывая отраслевую системную работу заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил инициативу по привлечению участников специальной военной операции к работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в школах и средних учебных заведениях.