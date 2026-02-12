ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля, 14:34

В России пересмотрят алгоритм лечения ПТСР с учётом проблем бойцов СВО

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

В России пересмотрят подходы к лечению посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Изменения будут учитывать проблемы участников СВО, членов их семей, а также родственников без вести пропавших солдат. Инициатива поступила от Российского общества психиатро, сообщает РБК со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В Минздраве отметили, что сейчас также проходит регистрацию система «СтресСкан», которая поможет обнаруживать первые симптомы расстройства психики у ветеранов боевых действий. Тестировать её начнут после окончательной её разработки. Но в министерстве не считают нужным создание единого стандарта реабилитации бойцов СВО, «учитывая отраслевую системную работу заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» по этому вопросу.

У России сейчас есть все возможности помогать бойцам СВО, заявил Медведев
У России сейчас есть все возможности помогать бойцам СВО, заявил Медведев

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил инициативу по привлечению участников специальной военной операции к работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи в школах и средних учебных заведениях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar