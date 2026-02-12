Слуцкий посоветовал Рютте не бросаться угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы

Председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал провокацией заявление генсека НАТО Марка Рютте о «сокрушительном ответе» в случае блокады Россией Сувалкского коридора. По словам парламентария, подобная риторика искусственно разогревает русофобскую истерию и повышает риски прямого столкновения.

Слуцкий подчеркнул: Россия неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны Европы. Однако НАТО продолжает нагнетать миф о «российской угрозе», чтобы оправдать милитаризацию и рост военных бюджетов. Депутат предупредил, что на любой «сокрушительный ответ» последуют не менее сокрушительные встречные меры.

«Бросаться подобными угрозами в адрес крупнейшей ядерной державы крайне недальновидно», — напомнил Слуцкий в беседе с ТАСС.

Сувалкский коридор — узкий участок сухопутной границы между Польшей и Литвой протяжённостью около 100 километров. Он соединяет страны Балтии с остальной Европой и отделяет Белоруссию от Калининградской области. В НАТО неоднократно называли его «самым уязвимым местом» альянса. Россия официально отвергает планы по блокированию коридора.