«Грачи прилетели»: «Летающие танки» Су-25 обрушили на позиции ВСУ бетонобойные «Тулумбасы»

В зоне группировки «Восток» заметили работу легендарных «летающих танков» Су-25, прозванных «Грачами». Пара штурмовиков нанесла удар по позициям ВСУ тяжёлыми неуправляемыми ракетами С-13 «Тулумбас», пишет RG.ru. Это настоящее оружие для крепких целей.

Работа Су-25. Видео © Telegram / «Взгляд в небо»

Боевая часть таких ракет весит до 38 килограммов, а сами «Тулумбасы» выпускают в разных версиях: осколочно-фугасной, объёмной или проникающей. Последняя способна пробить метровую железобетонную стену или шестиметровый земляной вал. Дальность пуска — до шести километров.

Telegram-канал «Взгляд в небо» опубликовал кадры боевого вылета. На видео видно, как «Грачи» заходят на цель и накрывают противника серией точных ударов.