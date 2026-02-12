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Опубликовано 12 февраля, 17:09
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«Грачи прилетели»: «Летающие танки» Су-25 обрушили на позиции ВСУ бетонобойные «Тулумбасы»

«Летающие танки» Су-25 накрыли ВСУ бетонобойными «Тулумбасами»

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

В зоне группировки «Восток» заметили работу легендарных «летающих танков» Су-25, прозванных «Грачами». Пара штурмовиков нанесла удар по позициям ВСУ тяжёлыми неуправляемыми ракетами С-13 «Тулумбас», пишет RG.ru. Это настоящее оружие для крепких целей.

Работа Су-25. Видео © Telegram / «Взгляд в небо»

Боевая часть таких ракет весит до 38 килограммов, а сами «Тулумбасы» выпускают в разных версиях: осколочно-фугасной, объёмной или проникающей. Последняя способна пробить метровую железобетонную стену или шестиметровый земляной вал. Дальность пуска — до шести километров.

Telegram-канал «Взгляд в небо» опубликовал кадры боевого вылета. На видео видно, как «Грачи» заходят на цель и накрывают противника серией точных ударов.

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Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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