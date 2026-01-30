Генерал Попов объяснил, чем ВС России сбивают украинские Су-25

В Сети появилось видео с бортовой камеры украинского штурмовика Су-25, запечатлевшее момент его поражения российской ракетой и последующего падения. Экспертную оценку кадрам в беседе с aif.ru дал заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов.

По словам генерала, штурмовик Су-25, несмотря на бронирование и живучесть, уязвим для современных ракетных систем. Попов пояснил, что чаще всего такие самолёты поражаются ракетами с тепловой головкой самонаведения, которые наводятся на след двигателя.

«Как правило, их бьют на догоне ракетами с тепловой головкой самонаведения (ТГС). Они идут по тепловому следу, целясь в выхлоп двигателя в хвостовой части», — сказал заслуженный лётчик.

Эксперт также уточнил, что тип применённого оружия зависит от удалённости цели от линии фронта: на больших дистанциях могли использоваться зенитные комплексы дальнего радиуса действия, такие как С-300 или С-350 «Витязь», а ближе к передовой — системы средней и малой дальности, включая переносные ЗРК.

Ранее российские силовые структуры заявили о тяжёлых потерях в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая потеряла уже 70% личного состава. Причиной окружения и последующих трудностей называются задержки с приказом на отход.