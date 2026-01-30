Появилось видео, как «Солнцепёки» уничтожают позиции ВСУ в Харьковской области

ВС РФ продолжают вести успешные боевые действия в Харьковской области. Как сообщили в неофициальной пресс-службе группировки войск «Север», российские «Солнцепёки» уничтожили позиции ВСУ в районе Старицы. Это попало на видео.

Удар «Солнцепёками» по позициям ВСУ в Харьковской области. Видео © «Северный Ветер»

Термобарические боеприпасы буквально выжгли вражеские позиции. Целью стали военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее Минобороны отчиталось об освобождении очередных населённых пунктов в зоне проведения СВО. Наши бойцы взяли Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике.