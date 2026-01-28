Эпичное уничтожение одного из самых мощных самолётов ВСУ попало на видео

Telegram-канал Mash опубликовал кадры, на которых запечатлено уничтожение одного из наиболее мощных самолётов ВСУ – Су-25М1К. Этот штурмовик был сбит 7 февраля 2024 года в районе посёлка Новотроицкое (ДНР).





Кадры уничтожения Су-25М1К в небе над ДНР. Видео © Telegram / Mash

Предварительно установлено, что ликвидацию воздушного судна осуществил российский истребитель Су-35С, применив ракету Р-37 класса «воздух-воздух». Сообщается, что в результате удара погиб пилот Владислав Рыков с позывным Волшебник, который считался одним из самых опытных военнослужащих украинских ВВС.

Mash подчеркнул, что до начала СВО Украина имела в своем арсенале не более 30 подобных самолётов, причём большая часть из них была уничтожена в первые годы боёв на Донбассе.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли точечный удар ракетой «Искандер» по пункту управления дронами ВСУ и сорвали план массированной атаки беспилотников на российские территории. Российская аэроразведка обнаружила около десяти украинских беспилотников на пусковых позициях в районе села Фаевка Черниговской области.