Срок уплаты утильсбора для крупных автопроизводителей РФ перенесли на декабрь

Крупнейшие российские производители автомобилей и спецтехники получили отсрочку по утильсбору. В Минпромторге сообщили, что платежи за IV квартал 2025-го и весь 2026 год перенесены на декабрь 2026-го.

Льгота касается заводов, выпускающих автотехнику, сельхозмашины, строительно-дорожную технику и прицепы. В ведомстве объяснили решение «текущими условиями дорогого заемного финансирования».

По сути, производителям дали возможность не изымать сейчас огромные суммы из оборота, а пустить их на зарплаты сотрудникам, закупку комплектующих и инвестпрограммы. В министерстве подчеркнули: это поможет сохранить ритмичную работу конвейеров.

Ранее сообщалось, что в России растёт популярность пикапов из-за разницы в утильсборе. Продавцы автомобилей, ввозимых из-за рубежа, активно используют эту законодательную лазейку. Они всё чаще предлагают клиентам пикапы как выгодную альтернативу сильно подорожавшим внедорожникам.

Напомним, с 1 декабря в России изменился порядок расчета утилизационного сбора. Теперь ставка зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности. Кроме того, корректировкам подверглась льготная ставка для физлиц, ввозящих автомобили из-за границы: она сохраняется лишь для машин с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил. Остальные авто облагаются сбором по коммерческим тарифам.

Перенос срока платежей для производителей не отменяет плановую индексацию утильсбора с 1 января 2027 года, которая относится к коэффициентам расчёта.