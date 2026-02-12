Российская ПВО за день сбила девять украинских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны России в течение дня уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени 12 февраля. Наибольшее число дронов сбили над Белгородской областью – там уничтожили четыре летательных аппарата.

Ещё три беспилотника ликвидировали над территорией Республики Крым, а два – над Курской областью. Все воздушные цели были обнаружены и перехвачены дежурными средствами ПВО.

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО всего за сутки уничтожила более 200 воздушных целей. В их числе оказались не только беспилотники, но и пять активно разрекламированных ракет «Фламинго», а также бомбы и снаряды HIMARS.