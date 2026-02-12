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Опубликовано 12 февраля, 19:31

Российская ПВО за день сбила девять украинских беспилотников

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Дежурные силы противовоздушной обороны России в течение дня уничтожили девять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки были отражены в период с 12:00 до 20:00 по московскому времени 12 февраля. Наибольшее число дронов сбили над Белгородской областью – там уничтожили четыре летательных аппарата.

Ещё три беспилотника ликвидировали над территорией Республики Крым, а два – над Курской областью. Все воздушные цели были обнаружены и перехвачены дежурными средствами ПВО.

Расчёты ПВО за ночь сбили 106 украинских беспилотников над регионами России
Расчёты ПВО за ночь сбили 106 украинских беспилотников над регионами России

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО всего за сутки уничтожила более 200 воздушных целей. В их числе оказались не только беспилотники, но и пять активно разрекламированных ракет «Фламинго», а также бомбы и снаряды HIMARS.

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Юния Ларсон
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