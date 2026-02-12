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Опубликовано 12 февраля, 20:43

Над регионами РФ за вечер сбили 66 украинских беспилотников

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили 66 украинских беспилотников самолётного типа, пытавшихся атаковать регионы РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, атака была отражена вечером 12 февраля с 20:00 до 23:00 по московскому времени. Основной удар пришёлся на юг страны: 43 дрона сбили над Ростовской областью. Ещё 20 уничтожили над Курской областью. Также два беспилотника ликвидировали в Белгородской области и один – над территорией Волгоградской области.

Все воздушные цели были перехвачены дежурными средствами ПВО. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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В Белгородской области 220 тысяч человек остались без света из-за атаки ВСУ

Ранее Life.ru писал, что российская ПВО за день уничтожила девять украинских беспилотников самолётного типа. Предыдущая атака была отражена в период с полудня до вечера, а больше всего дронов сбили над Белгородской областью. Также беспилотники ликвидировали над Крымом и Курской областью.

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Юния Ларсон
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