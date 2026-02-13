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Опубликовано 13 февраля, 04:21
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Пленный ВСУшник рассказал, как солдаты отказались стрелять в российских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Помощник гранатомётчика 31-го отдельного полка связи ВСУ Евгений Берестенко рассказал, что командование приказывало его подразделению открыть огонь на поражение по российским военным в тот момент, когда он и его сослуживцы сдавались в плен. Об этом пишет ТАСС.

По словам Берестенко, когда бойцы РФ подошли к дому и предложили сдаться, командиры по рации требовали немедленно стрелять. Однако украинские военнослужащие отказались выполнять приказ.

«Все хотят домой вернуться, да и своя жизнь дороже», — пояснил пленный, добавив, что в плену российские военные отнеслись к ним по-человечески.

Умиравший от голода солдат ВСУ сдался в плен и помог ВС РФ взять украинский опорник
Умиравший от голода солдат ВСУ сдался в плен и помог ВС РФ взять украинский опорник

Ранее в Сумской области в плен попал украинский военнослужащий, который отправился на фронт из-за крупного долга. По данным силовых структур, офицер ВСУ задолжал значительную сумму за разбитый иностранный автомобиль. Чтобы расплатиться, он отправился в зону боевых действий и выполнял задачи в составе пехотного подразделения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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