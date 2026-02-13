БПЛА сбили в шести районах Ростовской области

За ночь и утро 13 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над шестью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Сейчас в Ростовской области идёт отражение воздушной атаки», — добавил он.

По данным регионального правительства беспилотники сбили в Чертковском, Тарасовском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском и Верхнедонском районах.

Сообщения о возможных последствиях на земле, а также о пострадавших, не поступали. Однако в регионе сохраняется беспилотная опасность, поэтому жителей просят соблюдать осторожность.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области в результате массированной атки ВСУ пострадали три человека. Травмы получили женщина, 12-летний школьник и 18-летний юноша. Также дроны атаковали дома и промышленные объекты.