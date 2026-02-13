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Опубликовано 13 февраля, 04:03

БПЛА сбили в шести районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

За ночь и утро 13 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинские беспилотники над шестью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Сейчас в Ростовской области идёт отражение воздушной атаки», — добавил он.

По данным регионального правительства беспилотники сбили в Чертковском, Тарасовском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском и Верхнедонском районах.

Сообщения о возможных последствиях на земле, а также о пострадавших, не поступали. Однако в регионе сохраняется беспилотная опасность, поэтому жителей просят соблюдать осторожность.

Над регионами РФ за вечер сбили 66 украинских беспилотников
Над регионами РФ за вечер сбили 66 украинских беспилотников

Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгоградской области в результате массированной атки ВСУ пострадали три человека. Травмы получили женщина, 12-летний школьник и 18-летний юноша. Также дроны атаковали дома и промышленные объекты.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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