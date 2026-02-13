Дали «огонька» в Орехове: дроны накрыли места скопления украинских военных — появились кадры
В Орехове дроны ударили по укрытиям и позициям украинских военных
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Телеграм-канал 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ опубликовал кадры удара по местам скопления украинских военных в запорожском Орехове.
В сообщении говорится, что по укрытиям и позициям противника в городе отработали дроны. Данных о потерях украинской стороны в результате этих ударов не приводится.
«Дроноводы 71-го гвардейского полка добавляют «огонька» в серые будни ВСУшников. Наши птички методично утилизируют пункты управления беспилотниками и места дислокации врага в Орехове», — говорится в публикации.
Кадр из видео © Минобороны РФ
В Минобороны факт удара подтвердили. По данным военного ведомства, в ходе воздушной разведки российскими операторами разведывательных дронов были обнаружены автомобильная техника с украинскими боевиками, личный состав противника в лесопосадках и антенны связи для управления вражескими БПЛА.
«Операторы FPV-дронов успешно поразили и уничтожили все обнаруженные цели», — говорится в сводке МО РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Сумской области артиллеристы ВСУ по ошибке погубили подразделение украинских штурмовиков из 71-й бригады в районе между сёлами Хотель и Алексеевка. Подробности читайте здесь.
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