Дали «огонька» в Орехове: дроны накрыли места скопления украинских военных — появились кадры

Телеграм-канал 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ опубликовал кадры удара по местам скопления украинских военных в запорожском Орехове.

В сообщении говорится, что по укрытиям и позициям противника в городе отработали дроны. Данных о потерях украинской стороны в результате этих ударов не приводится.

«Дроноводы 71-го гвардейского полка добавляют «огонька» в серые будни ВСУшников. Наши птички методично утилизируют пункты управления беспилотниками и места дислокации врага в Орехове», — говорится в публикации.

Кадр из видео © Минобороны РФ

В Минобороны факт удара подтвердили. По данным военного ведомства, в ходе воздушной разведки российскими операторами разведывательных дронов были обнаружены автомобильная техника с украинскими боевиками, личный состав противника в лесопосадках и антенны связи для управления вражескими БПЛА.

«Операторы FPV-дронов успешно поразили и уничтожили все обнаруженные цели», — говорится в сводке МО РФ.