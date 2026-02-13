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Опубликовано 13 февраля, 08:25

Дали «огонька» в Орехове: дроны накрыли места скопления украинских военных — появились кадры

В Орехове дроны ударили по укрытиям и позициям украинских военных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Телеграм-канал 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ опубликовал кадры удара по местам скопления украинских военных в запорожском Орехове.

В сообщении говорится, что по укрытиям и позициям противника в городе отработали дроны. Данных о потерях украинской стороны в результате этих ударов не приводится.

«Дроноводы 71-го гвардейского полка добавляют «огонька» в серые будни ВСУшников. Наши птички методично утилизируют пункты управления беспилотниками и места дислокации врага в Орехове», — говорится в публикации.

Кадр из видео © Минобороны РФ

Кадр из видео © Минобороны РФ

В Минобороны факт удара подтвердили. По данным военного ведомства, в ходе воздушной разведки российскими операторами разведывательных дронов были обнаружены автомобильная техника с украинскими боевиками, личный состав противника в лесопосадках и антенны связи для управления вражескими БПЛА.

«Операторы FPV-дронов успешно поразили и уничтожили все обнаруженные цели», — говорится в сводке МО РФ.

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Марина Фещенко
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