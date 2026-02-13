От номинации на «Оскар» до общаги: почему звезда «А зори здесь тихие» променяла Москву на бедность
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Звезда «А зори здесь тихие» Ирина Долганова отказалась от московской славы после номинации на «Оскар». Life.ru рассказывает, почему она выбрала бедность в провинции.
Ирина Долганова, актриса «А зори здесь тихие» почему отказалась от славы? Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Елена Денисова
Начало 1970-х. На экраны выходит фильм «А зори здесь тихие», который разрывает сердца миллионов. Лицо Сони Гурвич, нежной, трагичной девушки-зенитчицы, запоминается навсегда. Её воплотила никому не известная студентка из Саратова Ирина Долганова. После оглушительного успеха, номинации на «Оскар» и триумфа в Европе перед ней открываются все двери столицы. Но она уезжает в провинциальный Горький, в крошечную комнату в общежитии. Всем это решение кажется безумием. Life.ru рассказывает историю актрисы, которая отказалась от мировой славы ради жизни в нищете.
Как провинциалка спасла провальные пробы и получила главную роль
Звезда фильма «А зори здесь тихие» живёт в бедности: история актрисы. Фото © РИА «Новости»
В Саратовское театральное училище приехала ассистентка Станислава Ростоцкого, искавшая актрис для фильма «А зори здесь тихие». Она отобрала Ирину и её подругу Надю, отправив их в Москву. У девушек не было ни денег, ни опыта дальних поездок. Поезд шёл медленно, и они понимали, что приедут глубокой ночью. Уже решили развернуться обратно, но на перроне их ждал курьер, дежуривший весь день.
На пробах произошло невероятное: актёр Андрей Мартынов, который хотел взять роль старшины Васкова, от волнения забыл текст и замер. Камера работала, пауза становилась невыносимой. Ирина не растерялась и начала импровизировать: говорить и за себя, и за него. Когда Ростоцкий крикнул «стоп», по площадке прокатился хохот. Режиссёр понял: актриса, способная спасти ситуацию из тупика, — это находка.
Съёмки в Карелии превратились в настоящий военный ад
Ирина Долганова отказалась от карьеры после номинации на «Оскар». Фото © Кадр из фильма «...А зори здесь тихие», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценарист Станислав Ростоцкий, Борис Васильев / Kino-teatr
Ростоцкий, прошедший войну, требовал абсолютной достоверности. Никакого грима, никакой чистой одежды, мыться можно было раз в неделю. Актрисы жили в палатках и деревенских домах, спали по три часа в сутки — в Карелии стояли белые ночи, и съёмки шли круглосуточно. Ирине выдали кирзовые сапоги на несколько размеров больше. Они болтались на худых ногах, несмотря на ворох портянок и газет.
На строевой подготовке Долганова вечно плелась в хвосте. Однажды она взмолилась режиссёру о замене сапог. «Поменять-то можно, — ответил Ростоцкий. — Но подумай: не поможет ли это неудобство сыграть роль правдоподобно?» Слова стали откровением! Она поняла: её героиня, интеллигентная девочка Соня, мучилась бы точно так же. Сапоги остались. А самым страшным стала сцена гибели: Ирина лежала в траве под палящим солнцем часами, покрытая бычьей кровью и насекомыми.
«Оскар», Европа и уговоры Ростоцкого остаться в Москве
Соня Гурвич из «А зори здесь тихие»: судьба актрисы Ирины Долгановой. Фото © Кадр из фильма «...А зори здесь тихие», режиссёр Станислав Ростоцкий, сценарист Станислав Ростоцкий, Борис Васильев / Kino-teatr
Успех фильма был оглушительным. Москву заклеили плакатами с лицом Долгановой, картину номинировали на «Оскар», а съёмочная группа отправилась в турне по Европе. Для девушки из советской провинции это был шок. В Голландии и Бельгии она впервые увидела другой мир. Однажды их пригласил пожилой эмигрант, бывший белогвардейский генерал. Он вышел в форме и жадно расспрашивал о России, ожидая услышать о нищете.
Но молодые актрисы искренне рассказывали о своей хорошей жизни. Лицо генерала исказилось от злости — его картина мира рушилась. Вернувшись в СССР, Долганова столкнулась с выбором. Ростоцкий настойчиво звал в Москву, обещал прописку и карьеру. Но Ирина видела оборотную сторону славы: её знакомые актрисы с дипломами ВГИКа годами сидели без работы. «В кино даже не лезь — всё равно будешь без работы», — говорили они.
Случайная встреча в Горьком решила всё
Возвращаясь с очередных проб, Ирина застряла в Горьком в ожидании поезда. От скуки зашла в местный ТЮЗ. Там её заметил главный режиссёр Борис Наравцевич. Поговорив, он сразу предложил: «Переезжайте к нам!» Не сулил мишуры, но обещал главное — много работы и крышу над головой, пусть и в общежитии. Ирина согласилась мгновенно. Ростоцкий был в шоке! Он даже приехал в Горький, увидел крошечную комнату, где она ютилась с мужем и сыном, и уговаривал одуматься.
Но в её глазах он увидел твёрдую решимость. Годы спустя режиссёр навестил Долганову снова и в шутку заметил: «Девки уже почти все развелись и снова замуж повыходили, а ты какая-то несовременная». Она лишь улыбнулась. Личная жизнь актрисы стала таким же осознанным выбором. Мама, прошедшая войну и плен, умоляла: «Никогда не выходи замуж за артиста». Ирина послушалась — её Владимир работал в администрации, позже занялся бизнесом.
Жизнь в общежитии с ребёнком на руках и без сожалений
Почему звезда «А зори здесь тихие» променяла Москву на провинцию. Фото © ТАСС / Михаил Строков
Семейная жизнь началась в том самом театральном общежитии. Главной проблемой была не бедность, а отсутствие няни. Сына Сергея приходилось брать с собой в театр. Ирина гримировалась, держа его на руках, а перед выходом на сцену судорожно искала, кому передать ребёнка — костюмерше или уборщице. Часто, выходя к зрителям, она слышала за спиной плач: «Ма-а-ма!»
Насмотревшись на изнанку профессии, она не хотела такой судьбы для сына. Сергей вырос и стал врачом — её главной гордостью. Время доказало правоту решения. В лихие девяностые, когда многие звёзды советского кино остались не у дел, Ирина Долганова продолжала служить в театре. Она сыграла больше 150 главных ролей — от Шекспира до Чехова. В кино возвращалась редко, но ярко: у Глеба Панфилова в «Матери», у Андрея Прошкина в «Переводчике».
Сегодня Ирине Валерьевне 76 лет. Она по-прежнему выходит на сцену Нижегородского ТЮЗа, репетирует новые роли и живёт в том самом городе, который выбрала полвека назад. Её история — не о жертве и упущенных возможностях. Это история о внутреннем компасе, который привёл не к мишуре столичной славы, а к настоящему смыслу. Она выбрала не «журавля в небе», а «синицу в руках» — и эта синица обернулась целой жизнью, полной любви, творчества и спокойной уверенности в том, что каждый выбор был правильным.
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