Песков подтвердил планы провести новый раунд переговоров по Украине на следующей неделе

Следующий раунд переговоров по Украине должен состояться на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По месту и точной дате мы сориентируем позже», — проинформировал представитель Кремля.

Ранее издание Politico сообщало, что новый раунд трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины планируется провести на следующей неделе в Абу-Даби или Майами.

Напомним, на данный момент состоялось два этапа в рамках трёхстороннего формата (Россия, Украина, США): первый раунд прошёл 23–24 января, второй — 5–6 февраля. Основной темой встреч стали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного американской стороной. По оценкам Кирилла Дмитриева (глава РФПИ, спецпредставитель президента России), на данный момент наблюдается определённый прогресс в мирном урегулировании.