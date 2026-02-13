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Опубликовано 13 февраля, 12:48

Песков подтвердил планы провести новый раунд переговоров по Украине на следующей неделе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следующий раунд переговоров по Украине должен состояться на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По месту и точной дате мы сориентируем позже», — проинформировал представитель Кремля.

Ранее издание Politico сообщало, что новый раунд трёхсторонних переговоров с участием России, США и Украины планируется провести на следующей неделе в Абу-Даби или Майами.

Напомним, на данный момент состоялось два этапа в рамках трёхстороннего формата (Россия, Украина, США): первый раунд прошёл 23–24 января, второй — 5–6 февраля. Основной темой встреч стали нерешенные вопросы мирного плана, предложенного американской стороной. По оценкам Кирилла Дмитриева (глава РФПИ, спецпредставитель президента России), на данный момент наблюдается определённый прогресс в мирном урегулировании.

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Александр Юнашев
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