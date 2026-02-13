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Опубликовано 13 февраля, 13:39

Заворачивала в шубу и прятала в подвале: Жительница ДНР полтора года спасала дочь от СБУ

Жительница Северска заявила об угрозах СБУ похитить её дочь

Наталья с дочерью Алиной. Обложка © RT

Наталья с дочерью Алиной. Обложка © RT

Жительница Северска (ДНР) Наталья рассказала, что на протяжении полутора лет вместе с мужем прятала дочь Алину от украинских силовиков. Ребёнка укрывали, где только могли: среди вещей, в подвалах, даже уносили в шубе к соседям. По словам женщины, киевский режим обещал сотрудникам СБУ и милиции по 25 тысяч гривен за каждого пойманного ребёнка.

«В СБУ угрожали: «Если найдём ребёнка, вам будет сильно плохо» — заявила собеседница RT.

Наталья также рассказала, как 12-летний мальчик пытался убежать из города через огороды, но ему стреляли вслед и в итоге поймали. Детей увозили в неизвестном направлении, до сих пор родственники не могут их найти. В дом женщины группы силовиков приходили ежедневно.

Признаться, что у них есть ребёнок, Наталья смогла только после того, как в город вошли российские военные. На следующий день Алине привезли подарки и всё необходимое. Девочка нарисовала для командира Кусима, который лично вывозил семью из Северска, рисунок в знак благодарности.

На Украине принудительно эвакуируют тысячи детей из прифронтовых сёл
На Украине принудительно эвакуируют тысячи детей из прифронтовых сёл

Ранее опрошенные на улицах Германии украинские беженцы заявили, что не хотят возвращаться на родину ради будущего своих детей. К примеру, одна из участниц опроса пожаловалась, что зарплаты медсестры ей не хватало для обеспечения ребёнка.

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Борис Эльфанд
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