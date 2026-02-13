Заворачивала в шубу и прятала в подвале: Жительница ДНР полтора года спасала дочь от СБУ
Жительница Северска заявила об угрозах СБУ похитить её дочь
Наталья с дочерью Алиной. Обложка © RT
Жительница Северска (ДНР) Наталья рассказала, что на протяжении полутора лет вместе с мужем прятала дочь Алину от украинских силовиков. Ребёнка укрывали, где только могли: среди вещей, в подвалах, даже уносили в шубе к соседям. По словам женщины, киевский режим обещал сотрудникам СБУ и милиции по 25 тысяч гривен за каждого пойманного ребёнка.
«В СБУ угрожали: «Если найдём ребёнка, вам будет сильно плохо» — заявила собеседница RT.
Наталья также рассказала, как 12-летний мальчик пытался убежать из города через огороды, но ему стреляли вслед и в итоге поймали. Детей увозили в неизвестном направлении, до сих пор родственники не могут их найти. В дом женщины группы силовиков приходили ежедневно.
Признаться, что у них есть ребёнок, Наталья смогла только после того, как в город вошли российские военные. На следующий день Алине привезли подарки и всё необходимое. Девочка нарисовала для командира Кусима, который лично вывозил семью из Северска, рисунок в знак благодарности.
Ранее опрошенные на улицах Германии украинские беженцы заявили, что не хотят возвращаться на родину ради будущего своих детей. К примеру, одна из участниц опроса пожаловалась, что зарплаты медсестры ей не хватало для обеспечения ребёнка.
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