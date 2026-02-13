Герой России Манохин назначен замминистра спорта Крыма

Герой России и кавалер ордена Мужества Владимир Манохин получил пост заместителя министра спорта Республики Крым. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале программы «Время героев».

Манохин вошёл во второй поток программы, инициированной президентом, в июне 2025 года. На новой должности он намерен развивать массовый и инклюзивный спорт, поддерживать талантливых спортсменов и создавать доступную инфраструктуру.

«Вместе с командой на новой должности продолжим работать над поставленными государством задачами», — заявил он. Его наставником стала министр спорта Крыма Ольга Торубарова, которая высоко оценила готовность участников СВО служить стране.

Махонин удостоен звания Героя РФ, ордена Мужества и медали «За отвагу».

Ранее сообщалось, что более 70 участников программы «Время героев» получили новые должности. Так, Герой России Сергей Карасёв стал на днях заместителем главы городского округа Самара. Как он отметил, ключевыми направлениями работы станут диалог с жителями, защита их прав и конкретные результаты: от улучшения инфраструктуры до прозрачности решений.