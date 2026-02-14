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Опубликовано 14 февраля, 00:14
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ВСУ отправляют отряды с флагами для фейков о взятии населённых пунктов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Киев провёл пиар-акцию с установкой флага в случайном населённом пункте. Украинские власти выдали его за Чугуновку Харьковской области, чтобы убедить Запад в своих успехах на фронте. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Главной темой информационных вбросов за последнюю неделю стала операция «флаговтык». Флаг был показан в безымянной лесопосадке в районе южнее Поповки Сумской области и дважды на неизвестной локации, выдаваемой за Чугуновку», приводит слова собеседника ТАСС.

По данным силовиков, в третий раз украинское командование не смогло собрать отряд для пиар-акции и просто воткнуло флаг в случайном селе. Это выдали за освобождение Чугуновки. Складывается впечатление, что в ВСУ уже существуют специальные подразделения для подобных действий.

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Ранее ВСУ пытались установить флаг в Поповке на Сумском направлении, но не сумели зайти в село. Флаг остался в двухстах метрах от границы населённого пункта. Задача состояла в том, чтобы воткнуть флаг и снять всё на видео.

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Лия Мурадьян
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