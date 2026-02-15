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Опубликовано 14 февраля, 21:48

Взрывы прогремели над Сочи и Адлером: ПВО отражает атаку беспилотников на Кубань

ПВО отражает атаку беспилотников на Кубань

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Agon Nimani

Жители Сочи и Адлера ночью в воскресенье сообщили о серии мощных взрывов в небе. По их словам, звуки раздаются уже несколько часов подряд. Как пишет телеграм-канал SHOT, в Краснодарском крае работает система противовоздушной обороны, отражая попытку атаки украинских беспилотников.

В Сочи и Адлере прогремели взрывы. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы рассказали, что наиболее интенсивные взрывы начались после 22:00 14 февраля. В Адлере, по словам местных жителей, дрожали стёкла в окнах, а во дворах у автомобилей срабатывала сигнализация. Периодически звучит сирена тревоги.

На данный момент официальной информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

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Ранее Life.ru писал, что вечером 14 февраля на Кубани объявили режим беспилотной опасности. Временные ограничения ввели в аэропортах Сочи и Геленджика, а жителей призвали укрыться и не подходить к окнам.

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Юния Ларсон
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