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Опубликовано 15 февраля, 07:22
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«На грани катастрофы»: Кличко вышел на связь из Киева с тревожным сообщением

Кличко заявил, что Киев находится на грани катастрофы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryzhkov Oleksandr

Киев находится находится на грани катастрофы, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом пишет газета Financial Times.

«Киев находится на грани катастрофы», — приводит издание слова градоначальника.

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Ранее Виталий Кличко заявил о серьёзных проблемах с отоплением в Киеве. По его словам, в столице Украины без тепла оставались 3,7 тысячи домов.

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Матвей Константинов
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