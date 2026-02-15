«На грани катастрофы»: Кличко вышел на связь из Киева с тревожным сообщением

Киев находится находится на грани катастрофы, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом пишет газета Financial Times.

Ранее Виталий Кличко заявил о серьёзных проблемах с отоплением в Киеве. По его словам, в столице Украины без тепла оставались 3,7 тысячи домов.