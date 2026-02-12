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Опубликовано 12 февраля, 07:15

Более 3700 жилых домов в Киеве остаётся без тепла после ударов по ТЭЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серьёзных перебоях с теплоснабжением в украинской столице после ночного удара. По его данным, без тепла остались 3700 жилых домов.

Из них 2600 домов находятся в четырёх районах города — Деснянском, Днепровском, Печерском и Соломенском. Кличко уточнил, что причиной стали повреждения объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, в Деснянском и Днепровском районах в 1100 домов подача теплоносителя невозможна из-за разрушений, накопленных в результате предыдущих атак. Таким образом, последствия ударов накладываются друг на друга, усугубляя кризисную ситуацию в энергосистеме города.

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Ранее Life.ru сообщал, что ночью Российская армия провела серию мощных атак по объектам в Киеве, Днепропетровске и Одессе. В украинcкой столице под удар попали ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. На месте были видны несколько сильных пожаров.

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Владимир Озеров
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