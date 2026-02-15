Двое пострадавших в результате атаки БПЛА на Кубань находятся в больнице
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Двое мирных жителей получили ранения в результате ночной атаки беспилотников киевского режима на Краснодарский край, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Кубани со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.
В настоящий момент пострадавшие из посёлка Волна госпитализированы. Врачи делают всё необходимое: пациенты обеспечены полным комплексом медицинских процедур и лекарств.
Медики отмечают, что жизни раненых ничего не угрожает. Также известно, что состояние пациентов стабильное.
Ранее стало известно, что в посёлке Волна Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Причиной возгорания стало падение обломков беспилотника, о чём проинформировали в оперативном штабе. Сейчас на месте работают экстренные службы, задействованы десятки специалистов и единиц техники.
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