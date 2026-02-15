Удар РСЗО «Торнадо-С» уничтожил скопление ССО ВСУ в районе Казачьей Лопани

Удар российского реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожил скопление Сил специальных операций ВСУ в районе Казачьей Лопани Харьковской области. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах.

«Противник потерял до взвода личного состава убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине. ВС РФ за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием.