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Опубликовано 15 февраля, 09:32

Средства ПВО сбили два украинских БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Попытка атаки на Москву была пресечена: как сообщил градоначальник российской столицы Сергей Собянин, ПВО уничтожила два беспилотника на подступах к мегаполису. Мэр добавил, что экстренные службы незамедлительно приступили к работе на участках, где были зафиксированы падения фрагментов сбитых целей.

Налёт отражён: Российские системы ПВО перехватили почти сотню дронов за два часа
Налёт отражён: Российские системы ПВО перехватили почти сотню дронов за два часа

А в течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. По данным военного ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. БПЛА самолётного типа были сбиты над акваторией Азовского и Чёрного морей, а также над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области и Ставропольского края.

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Оксана Попова
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