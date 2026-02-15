Средства ПВО сбили два украинских БПЛА, летевших на Москву

Попытка атаки на Москву была пресечена: как сообщил градоначальник российской столицы Сергей Собянин, ПВО уничтожила два беспилотника на подступах к мегаполису. Мэр добавил, что экстренные службы незамедлительно приступили к работе на участках, где были зафиксированы падения фрагментов сбитых целей.

А в течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. По данным военного ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. БПЛА самолётного типа были сбиты над акваторией Азовского и Чёрного морей, а также над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области и Ставропольского края.