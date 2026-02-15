У Евросоюза закончились ракеты ПВО для Украины, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска в ходе выступления на пленарной сессии Мюнхенской конференции по безопасности. По её словам, альянс ищет их по всему миру.

«Мы обратились к странам НАТО с призывом: пожалуйста, если у вас есть ракеты для ПВО, передайте их Украине. Но оказалось, что мы можем сделать не так уж много. Мы обращаемся ко всем странам-партнёрам с просьбой: пожалуйста, отдайте свои ракеты Украине», — сказала Шекеринска.

Она добавила, выделяемые Украине средства уходят США, потому что на данный момент только у Штатов есть реальная возможность поставлять ракеты-перехватчики.

Ранее американский военный аналитик заявил, что победа России стала очевидца ещё в 2023 году. По словам Андрея Мартьянова, на Западе продолжают распространять ложь о положении дел в РФ, и такое поведение является мошенничеством.