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Опубликовано 15 февраля, 09:51

В НАТО заявили, что у европейцев закончились ракеты для ПВО Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Popsuievych

У Евросоюза закончились ракеты ПВО для Украины, заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска в ходе выступления на пленарной сессии Мюнхенской конференции по безопасности. По её словам, альянс ищет их по всему миру.

«Мы обратились к странам НАТО с призывом: пожалуйста, если у вас есть ракеты для ПВО, передайте их Украине. Но оказалось, что мы можем сделать не так уж много. Мы обращаемся ко всем странам-партнёрам с просьбой: пожалуйста, отдайте свои ракеты Украине», — сказала Шекеринска.

Она добавила, выделяемые Украине средства уходят США, потому что на данный момент только у Штатов есть реальная возможность поставлять ракеты-перехватчики.

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Матвей Константинов
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