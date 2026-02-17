Российские хакеры получили доступ к админпанели украинского сервиса госуслуг «Дия»

Российские хакеры из группы PalachPro взломали украинский сервис государственных услуг «Дия», через который военнослужащие регистрируют спутниковые терминалы Starlink, а граждане, например, совершают онлайн-браки.

По данным SHOT, в распоряжении наших соотечественников оказалась админпанель, через которую собираются и анализируются отзывы и оценки качества предоставленных услуг, а также отправляются ответы на вопросы и замечания. Также у хакеров появился список создателей и администраторов сервисов.

В своё время сервис представили украинцам как инновацию, хотя российские «Госуслуги» на тот момент существовали уже много лет. А в 2024 году «Дия» оказалась в списке финалистов международной премии Customer Centricity World Awards. По данным на минувшую осень, площадкой пользовались 23 миллиона украинцев.

Админпанель, к которой получили доступ российские хакеры. Коллаж © SHOT

Ранее пророссийская группировка хакеров Beregini получила информацию об иностранных наёмниках, принятых на службу в Главное управление разведки Украины. В перечне фигурируют граждане почти 15 стран мира.