ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 февраля, 12:43

Зеленский устроил Западу новую истерику после российских ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Review News

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на оперативные поставки военной помощи после российских ударов. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

По его словам, только за прошедшую неделю февраля российские войска выпустили по территории Украины около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из которых баллистические. Зеленский утверждает, что в Мюнхене ему удалось достичь договорённостей о новых пакетах военной помощи для Киева, и теперь он ждёт их скорейшей реализации.

«Хуже некуда»: Выступление Зеленского в Мюнхене вызвало ярость на Западе
«Хуже некуда»: Выступление Зеленского в Мюнхене вызвало ярость на Западе

Напомним, что с 7 по 13 февраля ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. Поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, топливная и транспортная инфраструктура, которые используются в интересах ВСУ, а также военные склады, аэродромы, места производства и запуска дронов, пункты дислокации украинских военных и наёмников. В Минобороны России подчеркнули, что удары стали ответом на атаки Киева по гражданским объектам в РФ.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar