Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на оперативные поставки военной помощи после российских ударов. Соответствующее сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

По его словам, только за прошедшую неделю февраля российские войска выпустили по территории Украины около 1300 ударных дронов, более 1200 управляемых авиационных бомб и 50 ракет, почти все из которых баллистические. Зеленский утверждает, что в Мюнхене ему удалось достичь договорённостей о новых пакетах военной помощи для Киева, и теперь он ждёт их скорейшей реализации.

Напомним, что с 7 по 13 февраля ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по объектам на территории Украины. Поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, топливная и транспортная инфраструктура, которые используются в интересах ВСУ, а также военные склады, аэродромы, места производства и запуска дронов, пункты дислокации украинских военных и наёмников. В Минобороны России подчеркнули, что удары стали ответом на атаки Киева по гражданским объектам в РФ.