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Регион
Опубликовано 15 февраля, 17:15

В Госдуме заявили, что Telegram нужно сделать «несколько шагов» для снятия претензий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мессенджеру Telegram необходимо предпринять ещё несколько шагов, чтобы полностью урегулировать претензии со стороны российских властей. Данное заявление сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью «Фонтанке».

По его словам, у платформы сохраняется возможность привести свою работу в соответствие с требованиями законодательства. Депутат отметил, что такая возможность у мессенджера была, есть и останётся, однако потворствовать невыполнению российских законов власти не могут. Боярский подчеркнул, что Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором и частично удаляет противоправный контент, но делает это выборочно.

«Телеграм» не выполняет требования законодательства РФ, и не делает это на протяжении многих лет. Требования простые, элементарные: локализовать данные пользователей на территории Российской Федерации, удалять запрещённую информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (например, по «Крокусу»)», — ответил он.

Глава комитета также заявил, что включение Telegram в так называемые «белые списки» интернета невозможно. Для полного урегулирования ситуации платформе предстоит выполнить ещё ряд условий.

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Напомним, что Роскомнадзор официально приступил к ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. В ведомстве пояснили, что решение принято из-за систематического несоблюдения платформой требований российского законодательства. В Госдуме при этом подтвердили, что диалог между администрацией сервиса и властями продолжается. Стороны ведут переговоры и пытаются найти взаимоприемлемые компромиссы, которые позволили бы урегулировать ситуацию.

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Юлия Сафиулина
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