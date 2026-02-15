В Госдуме заявили, что Telegram нужно сделать «несколько шагов» для снятия претензий

Мессенджеру Telegram необходимо предпринять ещё несколько шагов, чтобы полностью урегулировать претензии со стороны российских властей. Данное заявление сделал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью «Фонтанке».

По его словам, у платформы сохраняется возможность привести свою работу в соответствие с требованиями законодательства. Депутат отметил, что такая возможность у мессенджера была, есть и останётся, однако потворствовать невыполнению российских законов власти не могут. Боярский подчеркнул, что Telegram поддерживает контакт с Роскомнадзором и частично удаляет противоправный контент, но делает это выборочно.

«Телеграм» не выполняет требования законодательства РФ, и не делает это на протяжении многих лет. Требования простые, элементарные: локализовать данные пользователей на территории Российской Федерации, удалять запрещённую информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (например, по «Крокусу»)», — ответил он.

Глава комитета также заявил, что включение Telegram в так называемые «белые списки» интернета невозможно. Для полного урегулирования ситуации платформе предстоит выполнить ещё ряд условий.

Напомним, что Роскомнадзор официально приступил к ограничению доступа к мессенджеру Telegram на территории России. В ведомстве пояснили, что решение принято из-за систематического несоблюдения платформой требований российского законодательства. В Госдуме при этом подтвердили, что диалог между администрацией сервиса и властями продолжается. Стороны ведут переговоры и пытаются найти взаимоприемлемые компромиссы, которые позволили бы урегулировать ситуацию.