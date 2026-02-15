Berliner Zeitung: Коррупция стала «структурным вирусом» для Украины

На фоне военного конфликта с Россией на Украине сформировались принципиально новые коррупционные системы, чему способствовала серия громких скандалов. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Украина ослаблена внутренней проблемой <…>. Это не связано с Россией, это не имеет ничего общего с возвращением Дональда Трампа или с порой нерешительной, с точки зрения Украины, помощью со стороны Европы. Это структурный вирус, глубоко укоренившийся в механизмах власти Украины: коррупция», — сказано в тексте.

Наибольший размах незаконные схемы приобрели в секторах, которые напрямую завязаны на проведении боевых действий, так как именно в них вращаются рекордные объёмы бюджетных денег и средств западных доноров.

Как отмечается в статье Berliner Zeitung, подобное положение дел превратилось для зарубежных спонсоров в серьёзнейший вызов. В материале указывается, что в Брюсселе и Вашингтоне усиливаются сомнения по поводу эффективности оказываемой поддержки: партнёры всё чаще опасаются, что их средства уходят в пустоту.

В подтверждение этих страхов издание напоминает, что только Евросоюзом и его странами-участницами с весны 2022 года было направлено Украине около 193 миллиардов евро в качестве всесторонней помощи.

Ранее стало известно, что в Министерстве по делам ветеранов Украины выявили хищение свыше 600 тысяч долларов. Эти деньги были выделены из бюджета на социальную помощь инвалидам I и II группы, получившим ранения в ходе боевых действий.