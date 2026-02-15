Украина не готова к бесконечным боевым действиям, но и не намерена «просто сдаться» ради достижения мира. Данное заявление сделал главарь киевского режима Владимир Зеленский, передаёт «Страна.ua».

Он подчеркнул, что украинский народ действительно устал от затянувшегося конфликта, однако вариант простого прекращения огня ценой уступок неприемлем. По его словам, Киеву нужен не просто мир, а именно справедливые договорённости, которые будут учитывать интересы страны. При этом он добавил, что ключевым условием для остановки горячей фазы противостояния остаются надёжные гарантии безопасности со стороны западных партнёров.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз пока не готов называть конкретные сроки вступления Украины. По словам Каллас, государства-члены ЕС считают, что Киеву предстоит проделать ещё большую работу для соответствия необходимым критериям. Такое заявление прозвучало в ответ на требования Владимира Зеленского обозначить чёткие даты.