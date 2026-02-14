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Опубликовано 14 февраля, 13:40

Зеленский требует от Трампа гарантий безопасности до заключения мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Киевский главарь Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о гарантиях безопасности для Украины, выступая на Мюнхенской конференции. По его словам, этот вопрос должен быть решён до заключения любой сделки о прекращении огня.

«Соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны. Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго снова не будет войны?» — заявил украинский лидер, добавив, что надеется быть услышанным президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом США.

Однако, по данным западных СМИ, американский президент готов предоставить гарантии лишь после подписания Украиной всего комплекса мирных договорённостей, включая вывод ВСУ из Донбасса.

Зеленский поручил разработать проекты договоров о гарантиях безопасности с РФ, США и ЕС
Зеленский поручил разработать проекты договоров о гарантиях безопасности с РФ, США и ЕС

Ранее Зеленский объявил, что вся документация по гарантиям безопасности для Украины уже готова, назвав её единственной реальной основой для заключения мирного соглашения. В Госдуме указывают, что эти пункты не учитывают интересов Российской Федерации.

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Анастасия Никонорова
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