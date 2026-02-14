Зеленский требует от Трампа гарантий безопасности до заключения мира
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Киевский главарь Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о гарантиях безопасности для Украины, выступая на Мюнхенской конференции. По его словам, этот вопрос должен быть решён до заключения любой сделки о прекращении огня.
«Соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны. Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго снова не будет войны?» — заявил украинский лидер, добавив, что надеется быть услышанным президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом США.
Однако, по данным западных СМИ, американский президент готов предоставить гарантии лишь после подписания Украиной всего комплекса мирных договорённостей, включая вывод ВСУ из Донбасса.
Ранее Зеленский объявил, что вся документация по гарантиям безопасности для Украины уже готова, назвав её единственной реальной основой для заключения мирного соглашения. В Госдуме указывают, что эти пункты не учитывают интересов Российской Федерации.
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