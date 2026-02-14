Киевский главарь Владимир Зеленский вновь поднял вопрос о гарантиях безопасности для Украины, выступая на Мюнхенской конференции. По его словам, этот вопрос должен быть решён до заключения любой сделки о прекращении огня.

«Соглашение о гарантиях безопасности должно быть заключено до любого соглашения о завершении войны. Эти гарантии дадут ответ на главный вопрос: как долго снова не будет войны?» — заявил украинский лидер, добавив, что надеется быть услышанным президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом США.

Однако, по данным западных СМИ, американский президент готов предоставить гарантии лишь после подписания Украиной всего комплекса мирных договорённостей, включая вывод ВСУ из Донбасса.