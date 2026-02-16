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Опубликовано 16 февраля, 03:03

Группировка войск «Запад» ликвидировала 76 тяжёлых квадрокоптеров ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила более 70 тяжёлых квадрокоптеров, около 30 пунктов управления БПЛА и 13 наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Иван Бигма.

Расчёты ПВО и мобильных огневых групп сбили три дрона, а также 76 тяжёлых квадрокоптеров. Дополнительно ликвидированы 27 пунктов управления БПЛА, одна станция спутниковой связи Starlink и пять складов боеприпасов. Также уничтожены шесть миномётов и 13 наземных робототехнических комплексов.

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А ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья. Интенсивность обстрелов выросла на Белгородском и Херсонском направлениях. Отмечается существенное обострение ситуации в этих регионах.

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Тимур Хингеев
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