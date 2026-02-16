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Опубликовано 16 февраля, 04:50

Оператор БПЛА рассказал подробности освобождения села Цветковое

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В ходе освобождения населённого пункта Цветковое в Запорожской области оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Лысый провёл серию ударов по украинским формированиям. В результате был уничтожен опорник ВСУ и пикап с боеприпасом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Я вылетел на цель, машина подъехала, я подлетел, скинул противотанковую мину, всё, пикапа нет, сжёг. Мы вот так нежданчиком подлетаем и работаем. Разведка наблюдала пункты взлёта БПЛА, там ФПВ, тяжёлые коптеры были. Всё, команда поступила, подлетел с «Точкой», скинул и всё. Был «опорник» ещё, команда поступала, что опорный пункт от 5 до 10 человек – подлетал, разбирал!» — рассказал военнослужащий.

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Напомним, 15 февраля российский триколор развернулся над освобождённым селом Цветковое в Запорожской области. На видео, снятом в ходе штурма, видно, как военнослужащие группировки войск «Восток» наносят удары по позициям ВСУ, а завершают зачистку символичным моментом — развёртыванием российского триколора. Несмотря на ожесточённое сопротивление украинских формирований, штурмовики группировки «Восток» сумели закрепиться на занятых рубежах.

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Тимур Хингеев
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