Российский триколор развернулся над освобождённым селом Цветковое в Запорожской области. Министерство обороны показало кадры, как бойцы 218-го танкового полка водружают флаг страны после успешного штурма населённого пункта.

Опубликованы кадры освобождения Цветкового в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Бойцы 218-го танкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии взяли Цветковое в Запорожской области», — заявили в ведомстве.

На видео, снятом в ходе штурма, видно, как военнослужащие группировки войск «Восток» наносят удары по позициям ВСУ, а завершают зачистку символичным моментом — развёртыванием российского триколора.

В оборонном ведомстве отметили, что противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике. В частности, в ходе освобождения села военнослужащие уничтожили два пункта управления вражескими беспилотниками.

Несмотря на ожесточённое сопротивление украинских формирований, штурмовики группировки «Восток» сумели закрепиться на занятых рубежах и создали плацдарм для дальнейшего наступления в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также места базирования украинских военных и иностранных наёмников в 147 районах. Удары наносили авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия.