Российские войска за минувшие сутки установили контроль над населённым пунктом Цветковое в Запорожской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

В заявлении ведомства уточняется, что это стало результатом дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток» в оборонительных порядках противника.

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля российские военные продолжили активное продвижение, взяв под контроль значительные территории. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что за две недели нашим бойцам удалось освободить 12 населённых пунктов.