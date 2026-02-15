Российские войска поразили используемые в интересах ВСУ объекты транспорта

Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые используются украинской армией. Целями атак также стали места временного пребывания украинских военнослужащих и иностранных наёмников в 147 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении ведомства уточняется, что в результате действий оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российских группировок войск были поражены указанные объекты, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников на территории 147 районов.

Также сообщалось, что за минувшие сутки Армия России освободила Цветковое в Запорожской области. Как отметили в Минобороны, это стало результатом дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Восток» в оборонительных порядках противника.