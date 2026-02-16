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Опубликовано 16 февраля, 05:16

Украинские пограничники несут большие потери у Малой Волчьей под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Украинские пограничники несут серьёзные потери. Особенно достаётся военнослужащим, дислоцированным в районе Малой Волчьей Харьковской области, рассказали журналистам в силовых структурах.

«Наибольшие потери понёс 1-й погранотряд Госпогранслужбы Украины, дислоцированный в районе населённого пункта Малая Волчья», — сказал собеседник ТАСС.

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Ранее ВСУ вывели из Сумской области остатки многострадального 225-го штурмового батальона. Подразделение известно как «полк смерти» благодаря огромным потерям.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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