Украинские пограничники несут большие потери у Малой Волчьей под Харьковом
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Украинские пограничники несут серьёзные потери. Особенно достаётся военнослужащим, дислоцированным в районе Малой Волчьей Харьковской области, рассказали журналистам в силовых структурах.
«Наибольшие потери понёс 1-й погранотряд Госпогранслужбы Украины, дислоцированный в районе населённого пункта Малая Волчья», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее ВСУ вывели из Сумской области остатки многострадального 225-го штурмового батальона. Подразделение известно как «полк смерти» благодаря огромным потерям.
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