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Опубликовано 16 февраля, 06:43

Взрывы прогремели в Кировоградской области после воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В Кропивницком (бывший Кировоград) после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Об этом 16 февраля сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Слышны звуки взрывов», — говорится в материале.

Сигнал тревоги в Кировоградской области прозвучал в 04:16 по московскому времени. Вскоре после этого местные жители сообщили о звуках взрывов.

Российские вооружённые силы наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности и связи Украины, а также по местам дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наёмников. В Москве неоднократно подчёркивали, что удары по гражданской инфраструктуре не совершаются, несмотря на попытки Киева и западных стран представить ситуацию в ином свете.

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Российский дрон уничтожил тренировочный F-16 на аэродроме в Кировоградской области

Ранее сообщалось, что под Купянском российские военные сорвали ночную вылазку украинских диверсантов. Две группы ДРГ уничтожили расчёты БПЛА, ликвидированы восемь бойцов с вооружением НАТО. За последнее время на этом направлении пресечены шесть попыток штурма, потери противника составили около 40 человек.

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Алиса Хуссаин
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