Российский беспилотник поразил макет истребителя F-16 на украинском аэродроме в глубоком тылу. Кадры атаки на объект в Канатово (Кировоградская область) опубликовал медиа-ресурс Центр «Рубикон».

Российский дрон поразил макет F-16. Видео © Центр «РУБИКОН»

Согласно сообщению источника, в понедельник боевым расчётом «Рубикона» был уничтожен макет истребителя F-16ADF ВСУ, который использовался для тренировки инженерно-технических служб. Удар был нанесён на аэродроме Канатово вблизи Кропивницкого.

«26 января 2026 года на аэродроме Канатово вблизи населённого пункта Кропивницкий боевым расчётом «Рубикона» был уничтожен макет истребителя F-16ADV ВСУ», — говорится в публикации.

Военные эксперты обратили внимание на значительную удалённость этого аэродрома от линии боевых действий. Такие успешные атаки позволяют российским операторам беспилотников эффективно поражать цели в глубоком тылу, что может заставлять украинскую авиацию отодвигать базирование ещё дальше на запад.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил о существенных потерях, понесённых 157-й отдельной механизированной бригадой ВСУ в ходе боевых действий в районе Волчанских Хуторов Харьковской области. В связи с этим украинское командование перебрасывает в указанный район части 159-й отдельной механизированной бригады для пополнения личного состава и усиления группировки.