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Опубликовано 16 февраля, 06:41

Топливный паралич: «Герани» ликвидировали крупный узел снабжения под Полтавой

Российские силы уничтожили хранилище горюче-смазочных материалов ВСУ в Полтавской области

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

Российские подразделения беспилотной авиации успешно атаковали тыловую инфраструктуру противника в Полтавской области. Согласно официальным сведениям Минобороны РФ, основной целью удара стало хранилище горюче-смазочных материалов, расположенное в окрестностях населённого пункта Качаново.

В ведомстве подтвердили, что для уничтожения объекта использовались дроны-камикадзе Герань, а также представили видеодоказательства, на которых зафиксирован момент точного попадания и последующее возгорание резервуаров с топливом.

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Ранее на севере села Успеновка в Запорожской области были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины при попытке пройти в тыл российских подразделений. Диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ. Украинские войска были пойманы на этапе проверки личностей.

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Оксана Попова
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