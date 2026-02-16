Стартовал новый этап подготовки управленцев из числа бойцов СВО по программе «Герои Подмосковья»

В Московской области стартовал третий модуль программы «Герои Подмосковья», направленной на подготовку участников СВО к работе в органах власти. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьёв в беседе с 360.ru.

На протяжении 10 дней в мастерской управления «Сенеж» 65 финалистов, имеющих боевой опыт, будут изучать специфику регионального и муниципального управления. Лекции для них проведут преподаватели РАНХиГС и представители правительства области.

«Сегодня стартует третий модуль — это всё, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье», — отметил Воробьёв.

Программа включает лекции по развитию транспортной инфраструктуры, здравоохранения, бизнеса, а также по использованию технологий искусственного интеллекта. После теории участники продолжат стажировки под руководством наставников — глав округов, депутатов и чиновников.

Первый и второй модули были посвящены госполитике, экономике и финансам. В апреле стартует итоговый модуль о современных технологиях управления, по результатам которого лучшие получат предложения о трудоустройстве или войдут в кадровый резерв.

В Московской области продолжается реализация кадровой программы «Герои Подмосковья», направленной на интеграцию ветеранов специальной военной операции в систему государственного и муниципального управления. Основная задача — подготовка квалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах власти различного уровня и государственных структурах.