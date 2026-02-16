МЧС столкнулось с массовым увольнением сотрудников из-за низкой зарплаты

МЧС России вместе с Минфином работает над вопросом увеличения зарплат сотрудникам. С таким сообщением выступил глава ведомства Александр Куренков на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Как пояснил Куренков, министерство до сих пор сталкивается с оттоком кадров из подразделений, которые занимаются реагированием на происшествия. Главная причина — невысокие зарплаты как у рядовых работников, так и у опытных специалистов с хорошей подготовкой. Чтобы исправить ситуацию, МЧС вместе с Минфином сейчас прорабатывает возможность выделить больше средств на повышение денежного вознаграждения для личного состава.

Аналогичная проблема происходит и в отделениях «Почтой России». К концу 2026 года оттуда могут уйти порядка 60 тысяч сотрудников. С начала года компанию уже покинули примерно 5 тысяч почтальонов, операторов и управляющих отделениями. Главной причиной увольнений называют низкие зарплаты на фоне постоянно растущей нагрузки. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ситуацию в «Почте России» необходимо срочно исправлять, иначе из-за низких зарплат и тяжёлых условий труда сотрудники «скоро все там разбегутся».