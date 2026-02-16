«Наступают с 2023 года»: Вбросы СМИ о тактике России на фронте взбесили укровоенкора

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников прокомментировал сообщения о «новом российском наступлении», ожидающемся весной или летом. Он заявил, что говорить о «старте» новой операции некорректно: наступательные действия продолжаются без пауз уже давно.

«РФ непрерывно наступает с октября 2023 года. Получается, можно каждый квартал говорить, что Россия готовит новое наступление в следующем квартале. И это даже будет правдой», — написал украинский военкор.

Он добавил, что остановка наступательных действий возможна лишь в случае, если украинской стороне удастся переломить ситуацию на поле боя.

Поводом для обсуждения стали публикации западных и украинских медиа о возможной активизации боёв в 2026 году. В частности, в ряде материалов упоминались направления вокруг Покровска/Доброполья в Донбассе, а также участки в Запорожской области, включая район Гуляйполя.

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля российские военные продолжили активное продвижение, взяв под контроль значительные территории. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что за две недели нашим бойцам удалось освободить 12 населённых пунктов.