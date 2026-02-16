ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 февраля, 14:33

«Наступают с 2023 года»: Вбросы СМИ о тактике России на фронте взбесили укровоенкора

Украинский военкор Мирошников: Россия непрерывно наступает с 2023 года

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников прокомментировал сообщения о «новом российском наступлении», ожидающемся весной или летом. Он заявил, что говорить о «старте» новой операции некорректно: наступательные действия продолжаются без пауз уже давно.

«РФ непрерывно наступает с октября 2023 года. Получается, можно каждый квартал говорить, что Россия готовит новое наступление в следующем квартале. И это даже будет правдой», — написал украинский военкор.

Он добавил, что остановка наступательных действий возможна лишь в случае, если украинской стороне удастся переломить ситуацию на поле боя.

Поводом для обсуждения стали публикации западных и украинских медиа о возможной активизации боёв в 2026 году. В частности, в ряде материалов упоминались направления вокруг Покровска/Доброполья в Донбассе, а также участки в Запорожской области, включая район Гуляйполя.

Новости СВО. ВС РФ взяли под контроль Цветковое, Приморское и ещё два села, ВСУ бегут из Резниковки, у Германии нет оружия для Киева, 16 февраля
Новости СВО. ВС РФ взяли под контроль Цветковое, Приморское и ещё два села, ВСУ бегут из Резниковки, у Германии нет оружия для Киева, 16 февраля

Ранее сообщалось, что в первой половине февраля российские военные продолжили активное продвижение, взяв под контроль значительные территории. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов отметил, что за две недели нашим бойцам удалось освободить 12 населённых пунктов.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar