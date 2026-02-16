«Конец скоро»: В задержании экс-министра энергетики Украины увидели сигнал для Зеленского

Авторы публикации обратили внимание, что о Галущенко вспомнили как раз накануне нового раунда женевских переговоров по урегулированию конфликта. К тому же это произошло сразу после резких заявлений Зеленского в Мюнхене, где он отверг возможность уступок по Донбассу. По мнению авторов, через задержание экс-министра главарю киевского режиса посылают сигнал: если он продолжит отказываться от уступок, то его ближайшие соратники один за другим могут стать фигурантами уголовных дел.